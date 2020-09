Notizie Juve – Aggiornamenti sulla situazione Federico Chiesa

TORINO – Arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione che riguarda Federico Chiesa: il giocatore classe 1997 è nel mirino della Juventus da tempo e, nei prossimi giorni, la trattativa per il suo trasferimento a Torino potrebbe entrare nel vivo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i bianconeri starebbero preparando l’offerta da presentare a Rocco Commisso: prestito oneroso con opzione di riscatto, per un’operazione da circa 50 milioni di euro per convincere il club viola. La Fiorentina, nel frattempo, sta già correndo ai ripari: in queste ore, infatti, il ds Pradè sta lavorando per trovare un sostituto adeguato all’attaccante figlio d’arte. Per il momento, il nome più caldo sembra essere quello di José Maria Callejon, svincolatosi dal Napoli al termine dell’ultima stagione. Comuqnue, più si va avanti più sembra che l’affare prenda vita: Federico Chiesa è sempre più vicino alla Juventus.