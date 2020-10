Notizie Juve – Accordo con la Fiorentina anche sull’importo per Chiesa

TORINO – Nuovi aggiornamenti sull’affare Chiesa: prima abbiamo riportato la notizia che Juventus e Fiorentina dovranno incontrarsi domani per trovare una soluzione comune sulle cifre del pagamento. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due club avrebbero già trovato l’accordo anche sull’importo del pagamento per il giocatore. La Juve, infatti, verserà nelle casse della Viola 10 milioni di euro per il prestito oneroso, altri 10 milioni la prossima stagione e altri 35 milioni più 5 di bonus nelle successive due stagioni. In totale 60 milioni di euro, che hanno convinto Rocco Commisso ad accettare il trasferimento del classe ’97 alla Vecchia Signora. L’ultimo ostacolo da superare, al momento, è il capitolo cessioni della Juve: i bianconeri devono assolutamente piazzare Khedira e Douglas Costa prima di affondare definitivamente il colpo in entrata. L’arrivo di Federico Chiesa a Torino, dunque, è vicino, ma dovrà attendere ancora un po’.