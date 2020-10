Notizie Juve – Accordo con il Rennes per Daniele Rugani

TORINO – Forse ci siamo, potrebbe iniziare a sbloccarsi il mercato in uscita della Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i bianconeri avrebbero trovato l’accordo con il Rennes per Daniele Rugani. Il difensore classe 1994, in questa finestra di trattative, era stato cercato da alcuni club inglesi e dal Valencia; nessuna di queste squadre, però, ha affondato il colpo. Solo la società francese si è mossa con decisione e, alla fine, è riuscita a strappare il sì della dirigenza juventina al prestito secco di 2 milioni di euro. Questa formula non convinceva la Vecchia Signora, ma, data l’urgenza di sbloccare il mercato in entrata con alcune cessioni, Fabio Paratici si è visto costretto ad accettare. Sta per terminare, dunque, l’esperienza alla Juve di Daniele Rugani: almeno per questa stagione, si trasferisce in Francia al Rennes.