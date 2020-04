Nicolussi: “La Juve è casa mia, ma ora penso al Perugia. Allegri mi ha insegnato già molto”

TORINO- Hans Nicolussi Caviglia, giovane centrocampista della Juve in prestito al Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Perugia Today: “In questi giorni di quarantena leggo, continuando poi a studiare il mio mito Johan Cruyff. Mi sono appassionato a lui, grandissimo calciatore e poi grandissimo tecnico, perché mia zia vive in Olanda e vado spesso a trovarla lì, dove ora c’è anche mia sorella. Sono affascinato dalla sua figura. Juve? Casa mia, ma ora penso solo al Perugia, perché il futuro si costruisce nel presente. Sono giovane e devo ancora migliorare sotto tutti gli aspetti del mio gioco. Allegri? Grazie a lui ho già imparato tantissimo, lavorando al fianco di tanti campioni e poi cercando di mettere in pratica i suoi insegnamenti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<