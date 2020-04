Neymar, l’ex agente svela: “In passato incontrato anche la Juve, per me è più forte di Messi e Ronaldo”

TORINO- Ai microfoni di ESPN, l’ex agente di Neymar Wagner Ribeiro ha svelato alcuni retroscena riguardanti il futuro del fenomeno brasiliano: “Il Real Madrid ha sempre avuto il sogno di prenderlo, ho incontrato la dirigenza varie volte in passato. A maggio sono stato a Madrid, dove Perez mi ha confessato di avere ancora il desiderio di vedere il ragazzo in blanco. Prima di portarlo a Barcellona, inoltre, incontrai anche altri club. Ebbi occasione di vedere anche la Juventus a Torino. Non l’ho mai visto giocare male, per me è superiore anche a Messi e Cristiano Ronaldo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<