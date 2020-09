TORINO- Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il giornalista Joel Neto ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Rappresenta un mito. Lo intervistai ai tempi del Manchester United, quando era ancora molto giovane. Lui però era già proiettato a diventare una stella. Per il Portogallo è un eroe nazionale, è riuscito a segnare 101 gol per la sua Nazione. Per questo lo abbiamo sempre sentito nostro, anche se ha lasciato il paese nel 2003”.