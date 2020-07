TORINO- Arkadiusz Milik è al momento il nome più caldo per rinforzare il reparto offensivo della Juventus, che a fine stagione potrebbe privarsi definitivamente di Gonzalo Higuain. Come riferito da Sky Sport, nonostante le difficoltà riscontrate negli ultimi giorni, il Napoli starebbe continuando a premere per uno scambio con Federico Bernardeschi, contropartita preferita dal mister Gennaro Gattuso.

