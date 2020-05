Nani: “Quando Ronaldo annunciò il suo passaggio al Real rimasi molto sorpreso”

TORINO- Ai microfoni del poadcast del Manchester United, Nani ha svelato un retroscena riguardante l’addio di Cristiano Ronaldo al club britannico: “Alla fine di ogni allenamento io, lui e Anderson restavamo in campo ancora per qualche sfida. Ognuno ha amici più stretti in squadra e loro avevano il mio pieno supporto. A volte, apertamente, Cristiano ci diceva che riteneva troppo il tempo passato allo United. Lo ripetè almeno un paio di volte anche quel giorno. Non avremmo mai creduto che sarebbe passato al Real Madrid così velocemente. Se ne andò appena dopo la vittoria della Premier e ne rimanemmo molto sorpresi”.

