Nancy Zacarias: “Detesto i furbi, c’è tanta manipolazione”

TORINO – Ha fatto molto scalpore in questi giorni la partenza di Gonzalo Higuain per l’Argentina.

Il giocatore era tornato in patria dalla madre molto malata che, dopo le polemiche suscitate dal gesto, ha parlato a Il Corriere dello Sport Nancy Zacarias, è così intervenuta nel dibattito chiedendo rispetto: “Detesto i furbi. C’è tanta manipolazione, tanta gente che vuole colpire per far male. Quando c’è dolore, quando ci sono problemi nella vita, lì ci rendiamo conto che la cosa più grande è poter vedere il sole ogni mattina”.

