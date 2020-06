TORINO – Simone Muratore ha collezionato una serie di convocazioni con la prima squadra della Juventus, anche se sotto contratto con la Under23. Tra pochi giorni il giovane centrocampista si giocherà le sue carte in un settore giovanile ricchissimo di talento come quello dell’Atalanta. Il classe ’98 infatti sta per firmare con la Dea: le visite mediche dovrebbero avvenire nelle prossime ore, per le firme sui contratti potrebbe essere necessario aspettare fino a venerdì.