Mugnai (sindaca Figline): “Sarri un esempio da seguire, lui e la moglie ci hanno dimostrato grande vicinanza”

TORINO- Giulia Mugnai, sindaca di Figline, ha commentato ai microfoni del Corriere di Torino la scelta di Maurizio Sarri di donare 4000 mascherine al paesino toscano: “Le stiamo utilizzando per le esigenze di 118 e Protezione Civile. Servono per quei volontari che ogni giorno sono a contatto con le persone e si espongono a rischi, intervenendo direttamente in situazioni di emergenza sanitaria. Ho sempre parlato con la signora Marina, è stato il nostro primo contatto con Maurizio. Hanno dimostrato una vicinanza incredibile al paese. La moglie è stata sempre presente e si è resa da subito disponibile a darci una mano. Ho apprezzato molto perché l’hanno fatto con grande umiltà e disponibilità. Sarri è un esempio da seguire, ha dedicato la vita intera alla sua più grande passione e ha fatto tutta la gavetta per arrivare dove è, sempre con grande dedizione. Il senso di guadagnarsi le cose è importante e il fatto che abbia mantenuto un profilo di grande umiltà è un messaggio per tutti”.

