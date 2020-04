Mozart: “Arthur è un giocatore che non mi convince. Nel 2004 mi cercò anche la Juve, ma poi…”

TORINO- Intervistato dai microfoni di Radio Musica Television, l’ex centrocampista di Reggina e Livorno Mozart ha parlato tra le altre cose anche di alcuni argomenti legati alla Juve: “Arthur è un giocatore che non mi convince in pieno, sta anche facendo fatica ad ambientarsi in Europa. Non impazzisco per lui e se dovesse arrivare in Italia potrebbe fare ancora più fatica. Sarri? Lo conosco da diverso tempo ed è un ottimo allenatore, mentre Conte è un punto di riferimento per il suo approccio alla gara”. Poi svela un retroscena: “nel 2004 venni cercato da Roma, Fiorentina e Juve, ma poi scelsi lo Spartak Mosca dopo aver visitato il loro centro di allenamento”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<