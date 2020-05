Moratti: “La Juve rifiuterebbe lo scudetto? Nel 2006 una truffa, oggi c’è un virus che ha paralizzato il mondo. E sul 5 maggio…”

TORINO- Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Nulla si può esorcizzare nel calcio e quel ricordo del 5 maggio resta sempre. Qualche anno dopo, però, Milito rese meno amara questa data. Tra l’altro, per scaramanzia, quel giorno non andai a Roma. Scudetto 2020? Si parla di Agnelli che rifiuterebbe questa assegnazione perchè la Juve non è come l’Inter. Nel 2006, però, ci fu una truffa, mentre oggi c’è una pandemia che ha paralizzato il mondo. Lautaro? Se dovesse partire vorrei Messi n nerazzurro. E, se non dovesse arrivare Leo, mi piacerebbe Dybala”.

