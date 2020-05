Moratti: “Chiellini è intelligente, ma alcune battute gli sono uscite male. E su Ronaldo e Dybala…”

TORINO- Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ai microfoni di Gr Parlamento, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Acquisti? Tonali e Haaland sono molto bravi, ma noi abbiamo già due giocatori come Sensi e Lukaku. Ronaldo? Suarez mi aveva consigliato di prenderlo, ma già allora costava troppo e così l’affare non si fece. Dybala? Mi piace molto, ha tutto per conquistare la gente. Avevo suggerito a Thohir di prenderlo. Chiellini? Un ragazzo intelligente, anche se un paio di battute su alcuni compagni gli sono venute male. L’odio sportivo verso l’Inter può essere consentito”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<