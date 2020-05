Moratti bacchetta Chiellini: “Ragazzo intelligente, ma non mi aspettavo certe dichiarazioni”

TORINO- Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, intervenuto durante il programma “La Domenica Sportiva”, ha voluto bacchettare Giorgio Chiellini per via delle dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni: “Mi è dispiaciuto molto sentire certe parole perchè mi sta anche simpatico. Lo ritengo un bravo ragazzo e una persona intelligente, non trovo la ragione di certi suoi sfoghi. Mi è dispiaciuto molto sentire certe parole, anche e soprattutto verso Balotelli, che viene sempre trattato così nonostante sia un ottimo ragazzo”.

