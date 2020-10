Morata, tripletta annullata: è record

TORINO – Alvaro Morata è stato probabilmente, insieme a Szczesny, il migliore in campo per la Juve contro il Barcellona. Gli è mancato soltanto il gol… O meglio, gli è mancata la fortuna. Per tre volte il centravanti spagnolo ha trafitto Ter Stegen, e per tre volte lo ha fatto da posizione di fuorigioco. In alcuni casi si è trattato di questione di pochi centrimetri, ma sufficienti per stabilire un record. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non era mai successo in Champions League.