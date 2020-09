Morata, terminate le visite al JMedical

TORINO- Il Morata-day è cominciato questa mattina verso le 9.30, quando lo spagnolo è arrivato al JMedical accolto da un gruppo di tifosi juventini per sottoporsi alle consuete visite mediche di rito. Terminati da poco tutti i controlli del caso (tra cui anche il tampone per il Coronavirus), l’ormai ex numero 9 dell’Atletico Madrid è pronto a raggiungere la sede della Juventus per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club per un anno. A riportarlo è Sky Sport.