TORINO- La Juventus torna dalla trasferta di Kiev con un 2-0 e tre punti in tasca, che fanno partire al meglio questa stagione di Champions League. Mattatore dell’incontro è stato Alvaro Morata, tornato al gol in Europa con la maglia bianconera dopo più di 5 anni. Per lo spagnolo, i due gol messi a segno nel secondo tempo, vanno a regalargli la prima doppietta nella massima competizione europea alla sua 53eesima presenza.