Morata: lo spagnolo a Torino stasera, domani le visite mediche

TORINO- La Juventus ha quasi chiuso per il ritorno di Alvaro Morata. Il numero 9 spagnolo è balzato in cima alla lista delle preferenze dopo lo stop per l’arrivo di Edin Dzeko, bloccato a Roma. Come riportato da Sky Sport, Morata ha deciso di anticipare i tempi e già in serata sbarcherà a Torino, mentre domani mattina sosterrà le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto. Operazione che si chiuderà su un prestito oneroso (9 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni. Il prestito sarà prolungabile di un altro anno (versando altri 9 milioni all’Atletico) con eventuale riscatto poi abbassato a 36 milioni.