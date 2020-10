Morata, la sua Champions “parla” bianconero: 9 gol su 17 realizzati con la Juve

TORINO- In assenza di Cristiano Ronaldo, e con Dybala in panchina a mezzo servizio, è toccato ad Alvaro Morata prendersi la scena contro la Dinamo Kiev. Il numero 9 spagnolo ha messo a segno una doppietta che, oltre a regalare i tre punti alla Juve, gli ha permesso di tornare a segnare in Europa con i bianconeri dopo 5 anni. Una Champions, quella dell’ex Real, che “parla” bianconero: 9 dei 17 gol totali nella massima competizione europea, Alvaro, li ha messi a segno con la Vecchia Signora.