TORINO- La Juventus, dopo un periodo di difficoltà passato tra pareggi e la sconfitta con il Barcellona in Champions, è tornata finalmente alla vittoria. In casa dello Spezia ci hanno pensato Morata, Ronaldo (con una doppietta) e Rabiot a regalare i tre punti ai bianconeri, ora momentaneamente secondi in classifica. Il numero 9 spagnolo, autore di un’altra ottima prestazione, ha poi festeggiato sui social: