Morata: “Era importante vincere. Obiettivi? Vogliamo arrivare fino in fondo”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Alvaro Morata ha analizzato la gara tra Dinamo Kiev e Juventus, decisa da una sua doppietta: “L’ultima partita che ho giocato con questa maglia è stata una cosa che ho ancora in mente. Abbiamo un’altra possibilità quest’anno e vogliamo arrivare fino in fondo.Era importante vincere fuori casa con una squadra dura. Loro sono veloci, forti e questi sono tre punti importanti per iniziare la Champions nel migliore dei modi. Prestazione? Oggi rispetto a Crotone e Roma abbiamo gestito meglio il pressing, giocato meglio la palla. Continuiamo come stiamo facendo e andiamo avanti. Trio d’attacco? Chiesa e Kulusevski sono giocatori forti e hanno un futuro pazzesco, ma sono importanti fin da subito”.