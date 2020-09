TORINO- Tutto è pronto in casa Juventus per dare inizio al Morata bis. L’attaccante è tornato a Torino dopo 4 anni, scelto come centravanti titolare dopo la cessione di Gonzalo Higuain. Colpo che soddisfa in pieno mister Andrea Pirlo, che ha spinto tanto per avere a disposizione lo spagnolo che, già domenica a Roma, potrebbe fare il suo secondo esordio in bianconero, vista l’indisponibilità di Dybala.