Morata: “Bello rigiocare la Champions con la Juve. Doppietta? Preferisco vincere”

TORINO- Ai microfoni di JTV, Alvaro Morata ha parlato dopo la doppietta alla Dinamo Kiev: “Rigiocare la Champions con questa maglia è bello. Il calcio ogni anno ti dà una nuova possibilità, vogliamo riprovare a vincere questa competizione. Siamo solo all’inizio, ma è sempre bello cominciare con una vittoria. Cuadrado? Lo conosco bene, quando punta l’uomo so che quasi sempre lo salta. Mi ha messo una palla che andava solo spinta dentro la porta. Crotone? Giocare con un uomo in meno è sempre difficile, specialmente quando hai una nuova filosofia di gioco. Meglio avere questi risultati ora che alla fine, quando non ci sarà tempo per recuperare. Doppietta? I gol sono importanti se permettono alla squadra di vincere”.