Morata: “A Torino stavo da Dio, mi coccolavano tutti”

TORINO- In una diretta su Instagram in compagnia del tennista Fognini, Alvaro Morata ha parlato dei suoi tempi juventini: “A Torino mi sono trovato da Dio. Ogni volta che uscivo andavo nel bar dietro l’angolo di casa e tutti mi coccolavano sempre. Penso che comunque mi sarei trovato benissimo in tutte le citta d’Italia. Ritorno? Ad Alice manca l’Italia, per questo quando abbiamo uno o due giorni liberi torniamo dalle sue parti, vicino a Milano”.

