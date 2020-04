Montero: “Gasperini è un modello, Caldara tornerà al top”

TORINO – Paolo Montero, ex difensore della Juventus e dell’Atalanta, ha parlato del miracolo sportivo del club bergamasco a La Gazzetta dello Sport: “Gasperini un modello. In quattro stagioni a Zingonia ha sorpreso tutti, certi risultati sono strameritati. E c’è una cosa che, in particolare, mi colpisce. L’Atalanta può anche non vincere, ma non si snatura. Tutte le squadre perdono, ma quante restando fedeli al proprio credo? Lui ti guarda negli occhi. E poi, che ritmo… Gasp è forte. Caldara? Se vai in bicicletta e smetti di usarla per un po’, disimpari? Mattia è forte, poi conta anche la fortuna: può essere decisiva, nel suo caso lo è stata in negativo. Una volta ritrovate fiducia e continuità, tornerà al top”.

