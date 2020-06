Moggi: “Sarri sarà confermato dalla Juve. La prossima stagione verrà valutato più attentamente”

TORINO- L’ex dg della Juventus Luciano Moggi, tramite 7gold, ha parlato della situazione in casa bianconera: “Sarri sarà ancora sulla panchina della squadra il prossimo anno. La Juve non è una squadra che licenzia i propri allenatori, ma nella prossima stagione la valutazione su Sarri sarà ancora più attenta. Gli verrà data una nuova possibilità. Allegri? Per quelle che sono le informazioni in mio possesso, andrà ad allenare il Psg. Escludo quindi un suo ritorno a Torino”.

