Moggi: “Sarri non sta facendo grandi cose, il suo gioco è come quello di Allegri”

TORINO- L’ex dg della Juventus Luciano Moggi, ai microfoni di Radio Amore Campania, ha parlato di Maurizio Sarri: “Non sta facendo grandi cose. I risultati arrivano perchè ha in rosa grandi campioni come Ronaldo che portano risultati. Il gioco è però quello visto con Allegri, che dalla sua aveva anche una miglior difesa e un miglior attacco. Il problema di Sarri è legato a chi vuole vincere migliorando il gioco. Per fare ciò bisogna avere i giocatori adatti”.

