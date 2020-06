Moggi ne è sicuro: “Milinkovic-Savic andrà alla Juventus”

TORINO- Tramite 7gold, l’ex dg bianconero Luciano Moggi ha preannunciato un possibile colpo della Juventus per la prossima stagione: “Milinkovic-Savic sarà un giocatore della Juve. In vista della prossima stagione calcistica, a mio parere, sarà uno dei grandi colpi che metterà a segno la società bianconera. Vedremo poi in che modo verrà condotta la trattativa e se, eventualmente, verranno inserite delle contropartite per abbassare il prezzo”.

