Moggi: “Juve favorita, ma in certe gare qualsiasi dettaglio può essere decisivo”

TORINO- Ai microfoni di Radio Marte, l’ex dg bianconero Luciano Moggi ha parlato in vista della finale di domani tra Juventus e Napoli: “Sarà una bella partita, ma in queste occasioni è difficile fare pronostici. In uno scontro diretto qualsiasi dettaglio può risultare decisivo. I bianconeri sono sicuramenti i favoriti, potendo contare su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che non rifaranno la gara vista con il Milan. Domani sarà una squadra diversa rispetto a quella vista venerdì, così come anche il Napoli ha le sue armi per fare male. Per me gli azzurri giocheranno una gara di attesa e ripartenza”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<