Moggi consiglia: “Terrei Higuain un altro anno, poi punterei su Milik”

TORINO- Luciano Moggi, ex dg della Juventus, è intervenuto in diretta durante la trasmissione “Signora Mia” per parlare dei possibili movimenti nel reparto offensivo bianconero: “Difficile prendere un top in questo momento, io punterei su un calciatore a parametro zero. Farebbe quindi comodo Milik tra un anno e, con la stessa formula, si potrebbe cedere Higuain. Il River Plate ha fatto un’offerta per lui, ma in questo momento non può sostenere il costo dell’ingaggio. Higuain va quindi tenuto un altro anno, facendo di necessità virtù. Con l’arrivo del polacco, poi, si punterebbe su un profilo più giovane che non farebbe storie se dovesse finire in panchina”.

