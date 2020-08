TORINO- Ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex dg Luciano Moggi ha parlato di Arthur: “Preferisco Pjanic, ma non mi piace dire se la Juve ha fatto bene a prenderlo o meno. Il club ha ottenuto una plusvalenza significativa. Ovviamente il giocatore era stato chiesto da Sarri, ma a livello tecnico preferisco Pjanic. Il brasiliano non migliora il livello attuale del centrocampo, non penso che farà il titolare”.

