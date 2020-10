Modric: “Giocare con CR7 è stato meraviglioso. Il piu forte della storia del calcio”

TORINO – Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della rivista FouFourTwo, dove ha parlato del rapporto che ha tutt’oggi, con il suo ex compagno Cristiano Ronaldo.

“Ancora oggi siamo in contatto. Quando uno come lui ti manda un messaggio per congratularsi con te, significa molto, perché sa cosa vuol dire vincere, lo ha fatto tante volte. Giocare con Cristiano al Real Madrid è stato incredibile e speciale. È il miglior giocatore della storia del calcio. Era così esigente… Durante le partite voleva che tutti dessero il massimo. Ci ha motivati, era un leader”.