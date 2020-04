Milik, rinnovo entro maggio o cessione

TORINO- Arek Milik è tra i calciatori che stanno maggiormente infuocando il mercato italiano negli ultimi giorni. Il bomber polacco è infatti finito nel mirino della Juventus, in cerca di un attaccante da aggiungere alla propria rosa in caso di addio di Higuain. Come riportato da Sky Sport, il Napoli vorrebbe evitare di rinforzare il club bianconero, cercando di blindare il proprio numero 99 con il rinnovo di contratto. Uno scenario che, però, avrà termine a maggio. Se entro il prossimo mese non si sarà raggiunto un accordo, infatti, l’ex Ajax potrebbe davvero partire.

