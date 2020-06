Milik, Paratici studia le contropartite da offrire al Napoli

TORINO- La situazione di Gonzalo Higuain non è ancora del tutto chiara, ma la Juve starebbe seriamente pensando di liberarsi a titolo definitivo dell’attaccante. Possibile sostituto del Pipita è Arek Milik che, come si vocifera negli ultimi giorni, avrebbe già dato il suo benestare ad un trasferimento in bianconero. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabio Paratici avrebbe in mente di offrire uno tra Federico Bernardeschi e Cristian Romero al Napoli per abbassare le richieste di De Laurentiis.

