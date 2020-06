Milik, Napoli restio alla cessione

TORINO- Arkadiusz Milik è uno dei profili sondati dalla Juventus per sostituire Gonzalo Higuain, che a fine stagione probabilmente saluterà a titolo definitivo i campioni d’Italia. A differenza delle scorse settimane, però, il Napoli non sembra più così disponibile a cedere il polacco, autore ieri di uno dei due gol con cui gli azzurri hanno affondato il Verona. E le parole di Gattuso a DAZN hanno confermato la situazione: “Non parlo di soldi, perchè non sono miei. Arek ha un contratto in scadenza, ma sa che per me ci sono pochi attaccanti più forti di lui. Ho grande rispetto, sia calcisticamente che umanamente, nei suoi confronti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<