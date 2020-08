Milik, muro del Napoli alle ultime proposte bianconere

TORINO- In cerca di un centravanti che possa rimpiazzare il partente Higuain, la Juventus ha posato gli occhi su Arkadiusz Milik, che non sembra avere intenzione di rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe rifiutato le prime due proposte bianconere. Proposte comprendenti i cartellini di Pellegrini e Romero che però, a differenza di Bernardeschi, non interessano agli azzurri.

