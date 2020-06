Milik-Juve: accordo con il giocatore, ma manca l’intesa con il Napoli

TORINO- Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, da sempre molto vicino alle vicende di casa Napoli, la Juve avrebbe scelto Arkadiusz Milik come sostituto di Gonzalo Higuain, il cui futuro sembra sempre più lontano da Torino. L’accordo tra il club bianconero e l’entourage del centravanti polacco sarebbe ormai cosa fatta, mentre manca l’intesa tra le due società. Il ds Fabio Paratici vorrebbe far leva sul contratto in scadenza dell’ex Ajax a giugno 2021, visto anche il mancato accordo per il rinnovo, abbassando così la richiesta da 50 milioni di euro.

