Milik, il Tottenham pronto a giocarsi la carta Lucas Moura

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus è in cerca di un centravanti che possa rimpiazzare Gonzalo Higuain, ormai sempre più destinato alla cessione. Il primo obiettivo sarebbe Arkadiusz Milik, il cui futuro al Napoli è in bilico, visto anche il contratto in scadenza tra un anno. Come riferito dal Daily Mail, però, il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta per anticipare la concorrenza bianconera, mettendo sul piatto il cartellino di Lucas Moura, che tanto piace a Gattuso.

