Milik, il Tottenham mette sul piatto Lucas Moura

TORINO- La Juventus è al lavoro per portare a Torino Arkadiusz Milik, ritenuto il giusto sostiuto di Gonzalo Higuain, il cui futuro sembra essere altrove. Il club bianconero, come riportato da Sky Sport, deve guardarsi dalla concorrenza del Tottenham, che avrebbe individuato nel polacco la giusta spalla per Harry Kane. La società londinese, per convincere il Napoli, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Lucas Moura.

