Milik, il retroscena: Fonseca è sceso in campo per completare l’affare

TORINO- La Juventus, per regalare un attaccante ad Andrea Pirlo, attende di conoscere gli sviluppi della trattativa tra Arkadiusz Milik e la Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca sarebbe sceso personalmente in campo per la buona riuscita della trattativa, contattando personalmente il centravanti polacco. L’ex Ajax sarebbe ritenuto addirittura più adatto di Dzeko e questo lo avrebbe convinto ad accettare la destinazione capitolina. Napoli permettendo.