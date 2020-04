Milik, il retroscena: ad alcuni amici ha confessato di voler lasciare Napoli

TORINO- Nelle ultime ore si sta parlando molto del possibile futuro di Arek Milik, accostato anche alla Juventus, in cerca di un centravanti che possa raccogliere l’eredità lasciata dal partente Higuain. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante polacco avrebbe svelato ad alcuni amici stretti la volontà di lasciare il Napoli nei prossimi mesi, così da aggregarsi ad un’altra squadra. Per i bianconeri, però, ci sarà sempre da superare la resistenza di Aurelio De Laurentiis, che preferirebbe cedere l’ex Ajax all’estero.

