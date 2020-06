Milik, il Napoli spera ancora nel rinnovo

TORINO- Quello di Arkadiusz Milik è uno dei nomi più caldi in casa Juventus per rimpiazzare Gonzalo Higuain, la cui avventura in quel di Torino sembra ormai giunta al termine. Come riferito dal quotidiano Il Mattino, il Napoli non si è però ancora arreso all’idea di veder partire l’attaccante polacco. Il club partenopeo, infatti, avrebbe ricevuto dei primi segnali di apertura dall’ex Ajax e sarebbe pronto a riavviare i contatti per il rinnovo.

