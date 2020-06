Milik, il Napoli ha già pronto il sostituto

TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono ancora in alto mare le trattative per il rinnovo tra Arkdiusz Milik e il Napoli. Il club azzurro, visto il contratto del polacco in scadenza nel 2021, si starebbe già guardando in giro per trovarne il sostituto. Il profilo preferito del ds Giuntoli sarebbe Victor Osimhen, centravanti del Lille valutato ben 60 milioni di euro. Un’ottima notizia per la Juve, pronta a puntare su Milik in caso di cessione di Gonzalo Higuain.

