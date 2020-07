Milik, il Napoli apre a Bernardeschi come contropartita

TORINO- In cerca di un centravanti con cui rimpiazzare Gonzalo Higuain, che a fine stagione potrebbe salutare definitivamente, la Juventus segue sempre con attenzione la situazione di Arkadiusz Milik. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero sta lavorando per trovare un accordo con il Napoli che, in questi giorni, avrebbe aperto all’inserimento di contropartite nell’affare. La carta giusta potrebbe essere Federico Bernardeschi, pupillo di Gattuso, che fatica ad esprimere le proprie qualità alla corte di Maurizio Sarri.

