Milik, concorrenza dalla Premier League

TORINO- Arek Milik è uno dei nomi più caldi per l’attacco della Juventus, che nei prossimi mesi potrebbe restare orfano di Gonzalo Higuain, dato ormai per partente. Come riportato da Tuttosport, però, due club di Premier League sono pronti a lanciare la sfida ai bianconeri per il centravanti polacco. Si tratta di Chelsea e Tottenham, che avrebbero già presentato le loro offerte al Napoli. Non va poi dimenticato il Milan che, nel caso in cui partisse Ibrahimovic, si fionderebbe sull’ex Ajax.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<