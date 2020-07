TORINO- Arkadiusz Milik è il primo obiettivo della Juventus per l’attacco, specialmente in caso di addio a fine stagione di Gonzalo Higuain. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, però, sulle tracce del centravanti polacco ci sarebbe anche la Roma, in cerca di un sostituto di Dzeko. Il club giallorosso, per convincere il Napoli, può vantare la carta Under, giocatore che piace molto a Gattuso.

