Milan, Samu Castillejo out: salterà la Juve

TORINO – La Juventus è attesa da un tour de force che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del campionato. Dopo il derby di domani, i bianconeri affronteranno il Milan e l’Atalanta. Uscire con un bottino considerevole in termini di punti regalerebbe qualche certezza in più ai bianconeri nella corsa allo Scudetto. Da Milanello intanto arriva una notizia confortante per i bianconeri: Samu Castillejo ha riportato una lesione al bicipite femorale destro, non potrà dunque essere della partita contro la Juventus.