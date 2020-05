Mijatovic torna sulla finale con la Juve del ’98: “Mio gol regolare, le squadre italiane protestano per ogni cosa”

TORINO- Pedrag Mijatovic, tramite i microfoni di Marca, è tornato a parlare del suo gol nella finale di Champions del 1998, che permise al Real di prevalere sulla Juve: “Il mio gol era regolare, lo dico sempre e lo si capisce dalle reazioni dei giocatori bianconeri. E poi sappiamo come sono fatte le squadre italiane, protestano per ogni cosa, chiedendo il fuorigioco anche quando non c’è. Nessuno, in quel momento, alzò la mano per richiamare l’attenzione dell’arbitro. Penso che il solo Pessotto provò a parlare con il direttore di gara e in quel preciso momento si accorse che la rete era regolare”.

