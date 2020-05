Meunier vuole restare al PSG

TORINO – Thomas Meunier è uno dei possibili parametri zero più appetibili in vista del prossimo mercato. Il terzino belga non ha ancora rinnovato il suo contratto con il PSG, ed è dunque finito nel mirino di diversi club che sperano di poterlo ingaggiare senza spendere nulla per acquistare il suo cartellino. Tra queste squadre c’è anche la Juventus, che però ha dovuto incassare una brutta notizia. Meunier ha dichiarato a France 2 di sperare ancora nel rinnovo con il club francese, e ora resta da capire se questa sarà anche la volontà di Leonardo e della dirigenza parigina.